Различия между сериями iPhone 14 и iPhone 13 показали вжвивую

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Наши коллеги с японского сайта Mac Otakara получили в распоряжение напечатанные на 3D-принтере макеты смартфонов серии iPhone 14 и опубликовали видео, демонстрирующее отличия новых смартфонов от серии iPhone 13.





Как уже сообщалось, серия iPhone 14 будет состоять из 6,1-дюймовой стандартной модели, 6,7-дюймового iPhone 14 Max, 6,1-дюймового iPhone 14 Pro и 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max. Согласно более ранним слухам, новая линейка будет иметь тот же общий дизайн, что и модели 2021 года, а варианты Pro могут иметь более толстый выступ камеры для размещения новой 48-мегапиксельной фронтальной камеры и получат два выреза вместо чёлки.





6,1-дюймовый iPhone 14 имеет немного больший выступ камеры, чем 6,1-дюймовый iPhone 13, из-за чего чехол последнего оказался неподходящим. Они также сравнили защитные пленки, предназначенные для предыдущих моделей, с серией iPhone 14 и считают, что новые телефоны могут иметь более узкие рамки, а радиус скругления углов может немного измениться.

Стандартные модели сохранят чёлку, и новые изображения предполагают, что ее размер не изменился. Кстати, худшие опасения по поводу огромных размеров новых вырезов уже подтвердились. После появления фотографии защитных стекол всей линейки iPhone 14 возникает вполне закономерный вопрос: а какой дизайн в итоге более красивый.





Также в Mac Otakara попытались поместить макет iPhone 14 Max в чехол 6,7-дюймового iPhone 13 Pro Max. Чехол идеально подходит, что указывает на то, что они имеют одинаковые размеры, но вырез для камеры в чехло намного больше, чем блок камеры iPhone 14 Max. Это неудивительно, поскольку у iPhone 13 Pro Max три камеры, а у iPhone 14 Max будет две задние камеры.

Макеты iPhone 14 Pro и Pro Max не влезли в чехлы, предназначенные для iPhone 13 Pro и Pro Max, потому как новые модели имеют больший выступ камеры.