Разъём для наушников всё-таки будет, но вместе с ним Android 11 и платформа Unisoc. Появились подробности о бюджетном Motorola Moto E32

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Компания Motorola готовится выпустить ещё один недорогой смартфон. Модель Moto E32, несмотря на недавние данные, всё же получит разъём для наушников. Просто он разместится на верхней грани, поэтому его и не было видно на недавних изображениях.





И если эта информация может порадовать потенциальных покупателей, то вот данные о платформе — вряд ли. Дело в том, что сердцем послужит далеко не самая современная SoC Unisoc T606.





Также смартфон получит 90-герцевый дисплей HD+ диагональю 6,5 дюйма, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, основную камеру разрешением 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 18-ваттной зарядкой. Данных о цене пока нет, но параметры указывают на весьма бюджетное устройство. Кроме того, источник говорит об Android 11 из коробки, что странно.