разъём 3,5 мм впервые удалили из смартфона серии Pixel A

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На конференции Google I/O компания из Маунтин-Вью представила ряд аппаратных новинок, включая мобильные телефоны Pixel 6a и Pixel 7. Фанаты обнаружили, что в Pixel 6a отсутствует разъем для наушников 3,5 мм, которым когда-то хвасталась Google. Важно отметить, что этот разъём впервые исчезнет из устройства серии Pixel A.

Ранее Google неоднократно высмеивала политику отказа Apple от использования разъема для наушников в iPhone. В опубликованном рекламном ролике Google Pixel 5a компания с издёвкой заявила: «О боже, разъём для наушников в Pixel 5a с поддержкой 5G».





В 2016 году, когда был выпущен iPhone 7, Apple впервые отказалась от разъема 3,5 мм для наушников. Тогда был выпущен Pixel первого поколения, в котором такой разъём был. В Pixel 2 разъем для наушников удалили, однако он появился в бюджетной линейке Pixel A. Теперь и она осталась без возможности использовать проводные наушники с таким разъёмом.

Смартфон Googl Pixel 6a использует однокристальную систему Google Tensor, экран разрешением 1080P с частотой 60 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4306 мА•ч и двойную 12-мегапиксельную камеру.

Смартфон будет предлагаться по цене 449 долларов.