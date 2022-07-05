Разин считает судью из Ставрополя виновной в смерти Шатунова

Последние три года Разин судился с исполнителем песни «Детство» с целью забрать у него авторские права на композиции из репертуара музыкальной группы «Ласковый май». После смерти Шатунова он свою позицию не изменил и намерен продолжать процесс, но уже с семьей певца.