Разин считает судью из Ставрополя виновной в смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин считает, что судья Светлана Лунева вынесла неверное решение в деле о правах на песни группы «Ласковый май» и тем самым дала ложную надежду, которая привела к сильному эмоциональному всплеску и смерти певца Юрия Шатунова.
Последние три года Разин судился с исполнителем песни «Детство» с целью забрать у него авторские права на композиции из репертуара музыкальной группы «Ласковый май». После смерти Шатунова он свою позицию не изменил и намерен продолжать процесс, но уже с семьей певца.
В очередном посте продюсер вновь коснулся судебной темы, заявив, что судья из Ставрополя, которая выносила решение по их делу, якобы виновна в смерти артиста, поскольку вынесла решение в его пользу и вызвала сильные эмоции у звезды, пишет «Царьград».
«Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову», — написал он в социальных сетях.
Стоит отметить, что поклонники Шатунова имеют по этому поводу свою точку зрения и обвиняют самого Разина, который регулярно угрожал певцу новыми исками, обвиняя его во лжи и воровстве.