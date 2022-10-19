Разбитое лицо и «наезд» Дани Милохина: приключения Подольской на шоу «Ледниковый период»

Певица, звезда «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская принимает участие в шоу «Ледниковый период», где выступает вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Съемки начались недавно, а артистка уже успела упасть и неудачно стукнуться об лед.
«Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — цитирует артистку портал StarHit.
Несмотря на болезненные ощущения, Подольская приняла решение не отказываться от участия в проекте, продолжила тренировки и готовит новые номера. Правда на недавней тренировке случился еще один инцидент — на большой скорости в нее «влетели» Евгения Медведева и Даня Милохин. В этот раз обошлось без травм, Подольская поднялась и продолжила тренировку.