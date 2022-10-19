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Разбитое лицо и «наезд» Дани Милохина: приключения Подольской на шоу «Ледниковый период»

Разбитое лицо и «наезд» Дани Милохина: приключения Подольской на шоу «Ледниковый период»
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певица, звезда «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская принимает участие в шоу «Ледниковый период», где выступает вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Съемки начались недавно, а артистка уже успела упасть и неудачно стукнуться об лед.

«Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — цитирует артистку портал StarHit.

Несмотря на болезненные ощущения, Подольская приняла решение не отказываться от участия в проекте, продолжила тренировки и готовит новые номера. Правда на недавней тренировке случился еще один инцидент — на большой скорости в нее «влетели» Евгения Медведева и Даня Милохин. В этот раз обошлось без травм, Подольская поднялась и продолжила тренировку.

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RusNewsToday24
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