Раз, и в дамки: Сосновский раскрыл схему немцев по использованию ситуации на Украине

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Немецкие элиты активно поддерживают украинский кризис не из сострадания и даже не ради защиты либеральных идеалов, а для того, чтобы набить карманы деньгами, написал в своем Telegram-канале журналист и политолог Александр Сосновский, живущий в ФРГ.
Представители немецких либералов и «зеленых» просто не могут так печься о судьбе Украины из гуманистических соображений, считает эксперт. По его мнению, бенефициарами разжигания конфликта на Украине являются те же люди, кто ратует за полных уход от не возобновляемых источников энергии. Именно они хотят поскорее прекратить закупку энергоресурсов из РФ. Для этого требуются санкции, а, чтобы их расширить, нужен не заканчивающийся военный конфликт.
«Отказ от нефти, газа, атомной энергетики и полный переход к возобновляемой энергетике без украинского кризиса длился бы десятилетия. А тут раз и в дамки! Гигантский куш, который распихают по карманам биг-клима-фирмы покроет расходы по Украине в сотни раз на многие годы вперед», — убежден Сосновский.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен и далее поставлять Киеву тяжелые вооружения.