Представители немецких либералов и «зеленых» просто не могут так печься о судьбе Украины из гуманистических соображений, считает эксперт. По его мнению, бенефициарами разжигания конфликта на Украине являются те же люди, кто ратует за полных уход от не возобновляемых источников энергии. Именно они хотят поскорее прекратить закупку энергоресурсов из РФ. Для этого требуются санкции, а, чтобы их расширить, нужен не заканчивающийся военный конфликт.