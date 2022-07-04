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Район ЖД вокзала Донецка в огне: первые кадры с места обстрела ВСУ

Район ЖД вокзала Донецка в огне: первые кадры с места обстрела ВСУ
Дмитрий Астрахань

Район железнодорожного вокзала в Донецке подвергся ожесточенному обстрелу со стороны украинской армии, сообщает с места событий корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань

Подразделения ВСУ нанесли удары по городу, предположительно, из крупнокалиберной ствольной артиллерии. Отмечается, над Донецком возвышаются огромные столбы дыма, которые видно из любой точки города.

Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань

По имеющейся информации, один из украинских снарядов попал в продуктовый рынок, расположенный на площади железнодорожного вокзала. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в один из многоквартирных домов. Подчеркивается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
вокзал ВСУ ДНР Донецк обстрел
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