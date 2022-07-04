Район ЖД вокзала Донецка в огне: первые кадры с места обстрела ВСУ

По имеющейся информации, один из украинских снарядов попал в продуктовый рынок, расположенный на площади железнодорожного вокзала. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в один из многоквартирных домов. Подчеркивается, что в результате обстрела никто не пострадал.