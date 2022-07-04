Район ЖД вокзала Донецка в огне: первые кадры с места обстрела ВСУ

Район железнодорожного вокзала в Донецке подвергся ожесточенному обстрелу со стороны украинской армии, сообщает с места событий корреспондент «Народных Новостей».
Подразделения ВСУ нанесли удары по городу, предположительно, из крупнокалиберной ствольной артиллерии. Отмечается, над Донецком возвышаются огромные столбы дыма, которые видно из любой точки города.
По имеющейся информации, один из украинских снарядов попал в продуктовый рынок, расположенный на площади железнодорожного вокзала. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в один из многоквартирных домов. Подчеркивается, что в результате обстрела никто не пострадал.