Канадский актер и музыкант, двукратный номинант на премию «Оскар» Райан Гослинг стал звездой YouTube после ролика издания LADBible, где он признается в любви к квебекскому блюду путин.
Стоит отметить, что путин — национальная квебекская еда быстрого питания. Гослинг подчеркнул, что является фанатом этой закуски. Актер пошутил, что хотел бы, чтобы снэк назывался по-другому.
Ранее министр культуры Украины попросил американского рэпера Jay-Z убрать букву Z из псевдонима, так как ее связывают со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.