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Райан Гослинг признался, что является фанатом канадского путина

Райан Гослинг признался, что является фанатом канадского путина
globallookpress/Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

Канадский актер и музыкант, двукратный номинант на премию «Оскар» Райан Гослинг стал звездой YouTube после ролика издания LADBible, где он признается в любви к квебекскому блюду путин.

Стоит отметить, что путин — национальная квебекская еда быстрого питания. Гослинг подчеркнул, что является фанатом этой закуски. Актер пошутил, что хотел бы, чтобы снэк назывался по-другому.

Ранее министр культуры Украины попросил американского рэпера Jay-Z убрать букву Z из псевдонима, так как ее связывают со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Путин райан гослинг фанат
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RusNewsToday24
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