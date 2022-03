Подписывайтесь на новости RNT24 в

Сидячий образ жизни очень вреден для организма. Помимо проблем с позвоночником, суставами и мышцами также страдают и внутренние органы. Поэтому крайне важно уметь заботиться о своем теле. Отдых на свежем воздухе и умеренная физическая активность позволят вам поддерживать здоровье годами. А посильные упражнения его улучшат. Сегодняшняя тема будет актуальна многим – растяжка с полотенцем для спины и позвоночника.

Растяжка с полотенцем для спины и позвоночника

Это упражнение советуют ортопеды и хирурги для всех людей, кто ведет малоподвижный образ жизни. Спустя две недели практики вы заметите, как изменилась ваша осанка. А также сможете лучше высыпаться и чувствовать больший заряд энергии и сил. Улучшится циркуляция крови в организме, и полностью или частично снизится ощущение боли в позвоночнике.

© Depositphotos

Упражнение «Замок» в идеале выглядит, как на фото ниже. То есть, нужно поднять правую руку, а левую опустить вдоль туловища. Затем постарайтесь дотянуться обеими ладонями к лопаткам. И после этого сцепите пальцы правой и левой руки в замок. Постойте так 2-3 минуты. После этого поменяйте руки. Повторите упражнение несколько раз.

Если не получается зацепиться пальцами за спиной, используйте полотенце. Возьмите один конец полотенца правой рукой и заведите ее за голову. А левой рукой ухватитесь за второй конец полотенца там, где можете достать.

Задержите такое положение рук на пару минут. Возможно, сначала вы не сможете долго простоять в «Замке». Это нормально. Со временему вас получится не только дольше выдерживать руки в нужной позиции, но также уменьшить расстояние между ладонями. Главное – выполнять упражнение регулярно, постепенно и очень осторожно увеличивать время и стараться достать руками, как можно выше.

© Depositphotos

Делитесь в комментариях, слышали ли вы раньше об этом упражнении. Попробуйте попрактиковаться и расскажите о своих результатах. Спасибо!

