Расставшийся с женой ради украинской беженки британец потерял работу и разорился

Оставивший жену ради украинской беженки британец Тони Гарнетт пожаловался на упавшие доходы: его уволили из-за недовольства общественности его новым романом, ради которого он разрушил брак, длившийся 10 лет.
Ранее «Народные Новости» рассказывали о ситуации: британская семья приняла в свой дом украинскую беженку Софию Каркадым. Между ней и Тони Гарнеттом завязался роман, и мужчина решил оставить семью, снял квартиру и поселился в ней вместе с новой возлюбленной. История имела широкую огласку в прессе.
Авторы портала Daily Star рассказали о развитии событий. Выяснилось, что Гарнетт потерял работу из-за недовольства общественности его поведением, и теперь ему приходится заниматься распределением охранников по ночным клубам. Раньше незадачливый британец руководил успешным бизнесом.
Кроме того, Гарнетту после судебного разбирательства запретили связываться с его бывшей супругой. Мужчину это не смутило и буквально в этот же день он записал рэп-песню, в которой обвинил бывшую «в двуличности» и выложил ее на YouTube.