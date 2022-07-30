Рассмотрение дела украинки об организации пыток в Доминикане отложили в пятый раз

Суд в пятый раз перенес заседание по делу гражданки Украины Натальи Касьяновой, которая организовала пытки бывшего возлюбленного в Доминикане. Об этом сообщает информационное агентство Noticias Sin.
По данным издания, причиной переноса слушания стало ходатайство адвоката обвиняемой в предоставлении ей переводчика. Женщина якобы не понимает по-испански.
По версии следствия, Касьянова наняла двух жителей Доминиканы, которые за деньги устроили пытки 21-летнему Мигелю Анхель Линарес. В течение трех суток злоумышленники избивали потерпевшего на глазах у украинки, а затем бросили на обочине шоссе в бессознательном состоянии.