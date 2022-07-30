Рассмотрение дела украинки об организации пыток в Доминикане отложили в пятый раз

По версии следствия, Касьянова наняла двух жителей Доминиканы, которые за деньги устроили пытки 21-летнему Мигелю Анхель Линарес. В течение трех суток злоумышленники избивали потерпевшего на глазах у украинки, а затем бросили на обочине шоссе в бессознательном состоянии.