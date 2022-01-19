Расшифрованное предсказание Иоанна Иерусалимского сулит Европе катастрофы и бедствия

Расшифрованное предсказание Иоанна Иерусалимского сулит Европе катастрофы и бедствия Новости
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Монах-бенедиктинец Иоганн Иерусалимский известен как автор «тайного реестра пророчеств», один из томов которого дожил до наших дней. Многие ученые, переведя часть текстов, были поражены правдивостью самых мрачных предсказаний монаха.

Некоторые предсказания монаха вызывают особенную обеспокоенность исследователей. Иоганн излагал свои предсказания в стихотворной форме, и выдержки о периоде перед неким «Золотым веком» сулили Европе нищету, разгул преступности и хаос.

«Варвары отнимут город, и хлеба на всех не хватит, и зрелищ на всех не хватит. И люди, не имеющие завтра, устроят большой пожар», — говорится в предсказании.

Отчасти так и вышло — в XXI веке Европу захлестнула волна беженцев и преступности. «Хлеба и зрелищ» тоже не хватает — уровень безработицы в Старом Свете растет. Затем, по словам Иоганна, случится страшный голод.

Расшифрованное предсказание Иоанна Иерусалимского сулит Европе катастрофы и бедствия

Но темные годы несчастий, согласно Иоганну, подойдут к концу. Время всеобщего благоденствия настанет тогда, когда люди научатся по-настоящему понимать друг друга, осознают бессмысленность насилия.

«Люди наконец откроют глаза, вырвутся из плена своих голов и городов, смогут видеть с одного края земли до другого и понимать друг друга. Они поймут: ударив одного, боль причинишь другому. Люди станут единым телом, каждый из них – крохотной частью его. Вместе они – будут сердцем», — говорится в тексте пророчества.

Слова о способности «видеть с края земли» другого человека, очевидно, относятся к стремительному развитию сети Интернет, ведь теперь в мире большая часть людей имеют возможность по видеосвязи разговаривать с близкими и друзьями, находясь в любой точке мира. Остается только ждать момента, когда человечество осознает бессмысленность насилия и войн.

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