Рассекречены подробности о первой орбитальной станции «Салют». 60 лет тому назад в СССР работали над системой наведения истребителей спутников

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Холдинг «Российские космические системы» (РКС) обнародовал рассекреченные исторические документы, раскрывающие подробности работы над системой оперативного управления ракетами и космическими аппаратами для первой орбитальной станции «Салют».

«Подготовленный 60 лет назад инженерами научно-исследовательского института 885 (НИИ-885, сегодня – РКС) эскизный проект содержит подробную информацию, которая подтверждает возможность построения высокоточной универсальной радиотехнической системы для оперативного управления ракетами и космическими аппаратами», – говорится в сообщении РКС.

В числе опубликованных материалов – эскизный проект универсальной системы определения орбиты глобальных ракет, боевых искусственных спутников Земли и космических аппаратов. В частности, в нем сообщалось о возможности построения высокоточной универсальной радиотехнической системы, наземные средства которой расположены в одном измерительном пункте и могут автономно и оперативно выполнять операции по обслуживанию объектов на орбите.

«Данная система могла быть использована для определения траекторий глобальных ракет при их полигонной отработке и искусственных спутников Земли (типа “Зенит-4”, “УС” и пр.), особенно спутников, предназначенных для выполнения боевого задания на первом витке. С помощью этой системы могли решаться задачи, связанные со сборкой объектов на орбите, наведением истребителей спутников (объектов типа “ИС”) на цель, а также задачи точного прогнозирования движения дальних космических объектов (например, Л-1) по измерениям на приземном участке», – говорится в документах.

Находившаяся в разработке система должна была оперативно определять параметры движения космического объекта, передавать на борт объекта команды и программы работы для бортовой аппаратуры и передавать полученные данные о параметрах орбиты объекта в координационно-вычислительный штаб. При этом сама система определения орбиты должна была состоять из комплекса измерительных радиосредств, системы обработки данных и аппаратуры программно-командной радиолинии.

«Несмотря на то, что проект так и не был реализован, все наработки были использованы при создании перспективной системы радиоуправления для вывода объектов в открытый космос. Предложенные в 1962 году технологии легли в основу радиотехнических систем, с помощью которых стыковали элементы первой в истории орбитальной станции “Салют” и которые используются до настоящего времени», – заключили в РКС.

19 апреля 1971 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К», которая успешно вывела в космос ДОС «Салют-1», ставшую первой в мире пилотируемой орбитальной станцией. Орбитальная станция предназначалась для проведения научно-технических экспериментов, медицинских и астрофизических исследований. На ней мог работать экипаж из трех космонавтов. Продолжительность полета «Салюта-1» ограничивалась ресурсом системы жизнеобеспечения и бортовым запасом топлива. Всего станция могла принять две-три экспедиции из трех человек длительностью до месяца каждая.