Рассчитывают зайти в Авдеевский коксохим: Рожин раскрыл новые планы командования украинской армии в Донбассе

«Еще пока трудно сказать, как именно ее освободят. Потому что в текущий момент даже не перерезаны дороги, ведущие в Авдеевку через Орловку. То есть там есть две дороги, которые идут в поселок, сохраняя возможность получать снабжение. Поэтому бои в районе трассы Авдеевка — Константиновка, в направлении Красногоровки имеют больше перспектив для дальнейшего освобождения Авдеевки», — сообщил Рожин.