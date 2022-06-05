Рассчитывают зайти в Авдеевский коксохим: Рожин раскрыл новые планы командования украинской армии в Донбассе

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», пишет РИА Новости. Какую судьбу уготовила киевская власть солдатам ВСУ в Авдеевке в беседе с «Народными Новостями» рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Авдеевский коксохимический комбинат, по словам Рожина, действительно огромный, как по площади, так и по количеству различных сооружений, в том числе и подземных. Кроме того, он укреплялся, то есть он является центральной позицией на Авдеевском направлении ВСУ, отметил эксперт.
«Естественно, в случае обвала обороны, противник явно рассчитывает зайти на Авдеевский коксохим и организовать там оборону. А также будет спекулировать на угрозе провокаций с химическими веществами, которые есть на Авдеевском коксохиме, с аммиаком и другими. Такое вполне возможно, об этом говорили все предшествующие годы», — считает Рожин.
По словам военного эксперта, видя обстановку в Северодонецке, где большую часть города ВСУ сдали без серьезных боев, можно сделать вывод, что они чему-то учатся после Мариуполя. Рожин считает, что, конечно, можно оставить группировку. Она некоторое время посопротивляется, но командование должно понимать, что она в конечном итоге будет уничтожена.
«То есть ты выигрываешь какое-то время, но теряешь людей, технику. В итоге ты оставляешь город и сохраняешь войска. Поэтому эти споры между командованием ВСУ и “шайкой” Зеленского периодически просачиваются даже в украинские СМИ», — отметил Рожин.
Противник, по словам эксперта, не обладает стратегической инициативой, он уступает в техническом оснащении и соответственно вести какие-то масштабные боевые действия он не может. Контратаки ВСУ не дают никакого эффекта, а приводят только к потерям. Поэтому, подчеркнул Рожин, они вынуждены ограничиваться пассивной обороной в расчете на устойчивость пехоты и на артиллерийский огонь. Стратегия ВСУ осталась в основном оборонительная.
Однако даже при такой расстановке сил, штурмовать Авдеевку в лоб — это кровопролитное занятие, заявил Рожин. Авдеевка — это сплошной укрепрайон, который восемь лет готовился к обороне. Естественно, считает военный эксперт, более разумно вести операции в районе Авдеевки, пытаться ее окружить, а потом штурмовать, либо угрозой окружения заставить противника отойти.
«Еще пока трудно сказать, как именно ее освободят. Потому что в текущий момент даже не перерезаны дороги, ведущие в Авдеевку через Орловку. То есть там есть две дороги, которые идут в поселок, сохраняя возможность получать снабжение. Поэтому бои в районе трассы Авдеевка — Константиновка, в направлении Красногоровки имеют больше перспектив для дальнейшего освобождения Авдеевки», — сообщил Рожин.
Военный эксперт отметил, что напрямую никто не штурмует этот завод. Зная позиции артиллерии ВСУ и РСЗО, они накрываются огнем союзных сил России и ДНР.