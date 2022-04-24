Рассчитывать не на кого: отказ ЕС от нефти из России приведет к непредсказуемым последствиям

Авторы издания «Московский Комсомолец» привели слова

нескольких экономических экспертов о ситуации на энергорынке в ЕС. Так, руководитель

аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что некоторые страны

Евросоюза хотят наложить запрет на импорт нефти и газа из РФ. В то же время

главы ОПЕК откровенно предупреждают европейских лидеров — увеличить поставки

энергоносителей в короткий срок они не смогут.