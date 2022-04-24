Рассчитывать не на кого: отказ ЕС от нефти из России приведет к непредсказуемым последствиям

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Экономические эксперты высказались о ситуации, в которой
оказались многие европейские государства: политическая обстановка подталкивает
страны ЕС к бойкоту энергоресурсов из России, однако это чревато очень
серьезными проблемами.
Авторы издания «Московский Комсомолец» привели слова
нескольких экономических экспертов о ситуации на энергорынке в ЕС. Так, руководитель
аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что некоторые страны
Евросоюза хотят наложить запрет на импорт нефти и газа из РФ. В то же время
главы ОПЕК откровенно предупреждают европейских лидеров — увеличить поставки
энергоносителей в короткий срок они не смогут.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отмечал, что
антироссийские санкции могут привести к потере мирового углеводородного рынка на
7 млн баррелей нефти в сутки, и пока будет налажена замена, цены успеют
взлететь.
«Европе не стоит рассчитывать на сверхнормативные поставки из стран Ближнего Востока и Средней Азии. Баркиндо четко разъяснил, что представители картеля не в состоянии оперативно нарастить добычу и полностью компенсировать выпадающую из мирового энергобаланса российскую нефтяную долю», — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Старший аналитик Esperio Антон Быков считает, что страны ЕС
постараются ликвидировать непредсказуемые последствия отказа от российских ресурсов, покупая
нефть у Ирана и Венесуэлы, но выстраивание цепочки поставок займет от трех до
шести месяцев. В итоге ситуация вряд ли исправится к лучшему — мир ждет
жесточайший экономический кризис, и рассчитывать Европе не на кого.
«Моделировать последствия эмбарго стран ЕС на поставки российской нефти – все равно, что пытаться угадать, куда разлетится дачная мебель во время торнадо», — отметил Быков.
Он добавил, что из-за скидок и затруднений с логистикой
многим экспортерам придется смириться с огромным ущербом, а мировой ВВП
снизится на 2-3%. Быков заключил, что бойкот энергоресурсов из РФ станет «катастрофическим
решением для всего мира».
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей
из РФ. Эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения
санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на
экономику России.