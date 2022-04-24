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    Рассчитывать не на кого: отказ ЕС от нефти из России приведет к непредсказуемым последствиям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Рассчитывать не на кого: отказ ЕС от нефти из России приведет к непредсказуемым последствиям

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    Экономические эксперты высказались о ситуации, в которой
    оказались многие европейские государства: политическая обстановка подталкивает
    страны ЕС к бойкоту энергоресурсов из России, однако это чревато очень
    серьезными проблемами.

    Авторы издания «Московский Комсомолец» привели слова
    нескольких экономических экспертов о ситуации на энергорынке в ЕС. Так, руководитель
    аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что некоторые страны
    Евросоюза хотят наложить запрет на импорт нефти и газа из РФ. В то же время
    главы ОПЕК откровенно предупреждают европейских лидеров — увеличить поставки
    энергоносителей в короткий срок они не смогут.

    Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отмечал, что
    антироссийские санкции могут привести к потере мирового углеводородного рынка на
    7 млн баррелей нефти в сутки, и пока будет налажена замена, цены успеют
    взлететь.

    «Европе не стоит рассчитывать на сверхнормативные поставки из стран Ближнего Востока и Средней Азии. Баркиндо четко разъяснил, что представители картеля не в состоянии оперативно нарастить добычу и полностью компенсировать выпадающую из мирового энергобаланса российскую нефтяную долю», — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

    Рассчитывать не на кого: отказ ЕС от нефти из России приведет к непредсказуемым последствиям

    Старший аналитик Esperio Антон Быков считает, что страны ЕС
    постараются ликвидировать непредсказуемые последствия отказа от российских ресурсов, покупая
    нефть у Ирана и Венесуэлы, но выстраивание цепочки поставок займет от трех до
    шести месяцев. В итоге ситуация вряд ли исправится к лучшему — мир ждет
    жесточайший экономический кризис, и рассчитывать Европе не на кого.

    «Моделировать последствия эмбарго стран ЕС на поставки российской нефти – все равно, что пытаться угадать, куда разлетится дачная мебель во время торнадо», — отметил Быков.

    Он добавил, что из-за скидок и затруднений с логистикой
    многим экспортерам придется смириться с огромным ущербом, а мировой ВВП
    снизится на 2-3%. Быков заключил, что бойкот энергоресурсов из РФ станет «катастрофическим
    решением для всего мира».

    Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
    защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
    санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей
    из РФ. Эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения
    санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на
    экономику России.

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