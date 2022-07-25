Распутина потребовала прекратить критиковать Пугачеву

Певица Маша Распутина вступилась за народную артистку СССР Аллу Пугачеву.
Несмотря на то, что Распутина и Пугачева долгое время конфликтовали и делили между собой сцену, исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» не смогла пройти мимо травли давней коллеги. Режиссер Роман Родин рассказал о недавнем инциденте, который произошел во время обеда с Распутиной после концерта в Санкт-Петербурге.
«И вдруг кто-то из присутствующих начал ругать Аллу. Маша этого терпеть не стала. В ту же секунду повернулась и говорит: “Так, при мне никто Аллу обсуждать не будет. Вы это завяжите быстро! Поняли меня?”» — передал Родин резкие требования певицы в разговоре с порталом Prozvezd.
Сама Пугачева уже давно перестала обращать внимание на нападки в свой адрес. Певица несколько месяцев не появляется в России.