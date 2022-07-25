Распутина потребовала прекратить критиковать Пугачеву

Несмотря на то, что Распутина и Пугачева долгое время конфликтовали и делили между собой сцену, исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» не смогла пройти мимо травли давней коллеги. Режиссер Роман Родин рассказал о недавнем инциденте, который произошел во время обеда с Распутиной после концерта в Санкт-Петербурге.