“Распускал руки”: Билла Мюррея обвинили в неподобающем поведении на съемках фильма “Быть смертным”

Билл Мюррей

На днях газета The New York Times сообщила, что съемки фильма Being Mortal (“Быть смертным”) режиссера Азиза Ансари были приостановлены из-за жалобы на “неподобающее поведение” одного из актеров — звезды американского кино Билла Мюррея.

Издание не пояснило, в чем именно обвинили Мюррея, однако позже источник рассказал Page Six, что актер позволял себе лишнее в общении с женщинами.

Он распускал руки. Не то чтобы он дотрагивался до каких-то интимных мест, но он мог обнять женщину, потрогать ее волосы, подергать за хвост — всегда с юмором. Есть некая грань. Все любят Билла, но хоть он и не совершал ничего противозаконного, некоторым женщинам было некомфортно, он перешел черту.

На фоне этих обвинений сын актера Ричарда Дрейфусса, снимавшегося вместе с Мюрреем в фильме “А как же Боб?” (1991), сделал другое громкое заявление. Он рассказал, что компании Walt Disney пришлось нанять телохранителей, чтобы защитить съемочную группу от Мюррея, который вел себя агрессивно.

Билл Мюррей в фильме “А как же Боб?”

Например, однажды он разозлился из-за того, что ему отказали в выходном и сорвал очки с продюсера Лоры Зискин, а в другой раз запустил пепельницей в Дрейфусса. Тот в свое время называл Мюррея “пьяным задирой” и упоминал об инциденте с пепельницей, но не вдавался в подробности.

Представители актера пока не прокомментировали предъявленные обвинения.