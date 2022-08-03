Расположенные рядом с Украиной школы в Белгородской области не откроются 1 сентября

Детские сады и школы, расположенные на расстоянии не более пяти километров от Украины, не откроются 1 сентября, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Образовательные учреждения населенных пунктах Ровеньки, Валуйки, Вейделевка и Волоконовка будут работать в привычном режиме. Школы и детсады в Красной Яруге, Борисовке, Грайвороне, Белгородском и Шебекином районах не откроются 1 сентября. Дети будут перенаправлены для обучения в другие учреждения, определенные властями муниципалитетов, передает газета «Новые известия».
«Я надеюсь, вы согласитесь с тем, что вопрос жизни, безопасности и здоровья каждого ребенка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности», — отметил Вячеслав Гладков в соцсетях.
Согласно данным региональных властей, в муниципалитетах, где вводится ограничение, расположена 21 школа. В учреждениях числятся 2063 ребенка, включая первоклассников.