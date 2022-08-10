Располневшая Скарлетт Йоханссон в купальнике вызвала жаркие споры в Сети

Немного располневшая Скарлетт Йоханссон в купальнике вызвала споры в сети. Соответствующие фото опубликовало издание Daily Mail.
Папарацци застали актрису во время отдыха на яхте. На кадрах Йоханссон красуется в красном купальнике в компании своего мужа. Поклонники удивились внешнему виду звезде «Мстителей», отметив, что она значительно растолстела.
«Бабушкино бикини. Должно быть, она сильно поправилась, если ей нужно таким способом скрывать свой живот!» – пишут пользователи.
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