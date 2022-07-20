Располневшая Бьянка удивила поклонников своим внешним видом на концерте в Петербурге

Поклонники раскритиковали R’n’B-певицу Бьянку после выступления в Санкт-Петербурге.
Пик популярности Бьянки пришелся на нулевые. Исполнительница была секс-символом и имела огромное число поклонников. Однако спустя время на смену восхищенным комплиментам пришла критика. Причиной тому — внешний вид певицы.
Сама артистка проблемы с лишним весом не отрицает, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». По ее словам, изменения во внешности произошли на фоне гормонального сбоя.
В итоге Бьянка теперь даже не танцует на сцене. На своем концерте в Санкт-Петербурге артистка села на стул и широко расставила ноги, а из-под ее платья можно было увидеть черное белье, что удивило и возмутило поклонников певицы.