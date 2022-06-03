Расписались в беспомощности: Запад фактически признал, что не смог «разорвать» экономику РФ

Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов прокомментировал инициативу Запада потребовать от РФ серьезной скидки на нефть вместо блокировки поставок.
Президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки нефти у РФ по стоимости ниже рыночной вместо полного отказа от закупок. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не будет продавать нефть по цене ниже рынка.
Уралов в беседе с журналистами радио Sputnik рассказал, что подобными идеями Запад демонстрирует свою беспомощность, неспособность что-либо сделать со возможностью России избавиться от негативного эффекта санкций.
«Это заявление – от беспомощности. Потому что наши “бледнолицые братья” находились в гипотезе, что уже первые пакеты санкций “порвут нас в клочья”. Но поскольку так ничего и не получилось, то им пришлось по ходу пьесы менять стратегию. США перешли к процессу, как его очень метко называет коллега Дмитрий Куликов, “обезжиривания Европы”. Европа попала под внешнее управление, и сейчас ее активно украинизируют. Я напомню, что такое украинизация. Это нанесение себе экономического ущерба вопреки экономической логике», — рассказал Уралов.
Шестой пакет антироссийских санкций, введенный ЕС, подразумевает отказ от морских поставок российской нефти. Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС рассчитывает на 90% отказаться от поставок нефти из РФ к концу 2022 года.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.