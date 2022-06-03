Расписались в беспомощности: Запад фактически признал, что не смог «разорвать» экономику РФ

«Это заявление – от беспомощности. Потому что наши “бледнолицые братья” находились в гипотезе, что уже первые пакеты санкций “порвут нас в клочья”. Но поскольку так ничего и не получилось, то им пришлось по ходу пьесы менять стратегию. США перешли к процессу, как его очень метко называет коллега Дмитрий Куликов, “обезжиривания Европы”. Европа попала под внешнее управление, и сейчас ее активно украинизируют. Я напомню, что такое украинизация. Это нанесение себе экономического ущерба вопреки экономической логике», — рассказал Уралов.