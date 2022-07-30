Раскрыты подробности предстоящей свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Издание Page Six со ссылкой на проверенные источники сообщило, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес планируют устроить масштабное торжество по случаю своей свадьбы. С этой целью они обратились к известному организатору мероприятий класса люкс Колину Коуи.

Коуи не раз устраивал роскошные экстравагантные вечеринки для звезд первой величины, включая Опру Уинфри, Ким Кардашьян, Николь Кидман и других. Его команда обещает своим клиентам организовать по их запросу “королевскую свадьбу эпических масштабов” или “утонченную и изысканную, со вкусом оформленную свадьбу на заднем дворе”. Стоимость услуг при этом может составлять от 25 тысяч до 25 миллионов долларов.

Один из инсайдеров подтвердил, что местом проведения празднества станет особняк Аффлека в Райзборо (Джорджия). Площадь усадьбы составляет порядка 352 тысяч квадратных метров. Другой источник ранее сообщил, что свадьба запланирована на несколько дней и будет включать в себя вечеринку на живописном острове Сент-Саймонс, известном своими пляжами и курортами.

Список приглашенных включает младшего брата Бена, Кейси Аффлека, его друга и коллегу Мэтта Дэймона, комика Джимми Киммела и актрису Дреа Де Маттео, которая снималась вместе с Дженнифер Лопес в сериале “Оттенки синего”.

Напомним, что в середине июля Аффлек и Лопес уже сыграли небольшую свадьбу в Лас-Вегасе. Поскольку у романа знаменитостей долгая история, за ним наблюдал весь мир. Бен и Дженнифер познакомились в 2001 году и вскоре начали встречаться. Они даже успели обручиться, но в итоге свадьба была отменена, а вскоре звезды и вовсе расстались. Впоследствии Аффлек 13 лет провел в браке с Дженнифер Гарнер, от которой у него родились две дочери и сын, а Лопес была замужем за Марком Энтони, у них двое общих детей.

Спустя 17 лет после отмены помолвки Лопес и Аффлек возобновили отношения, а весной 2022 года Бен повторно сделал возлюбленной предложение.