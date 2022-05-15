Раскрыты экспортные комплектации Chery Omoda 5. Вероятно, они будут действительны и для России

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Десять дней тому назад кроссовер Chery Omoda 5 засветился в Москве, а сейчас на профильном форуме владельцев Chery в России в ветке с характерным названием «Комплектации и цены Chery Omoda 5 в России» опубликована пара фирменных брошюр, посвященных кроссоверу. В одной из них представлены комплектации и двигатели. Комплектации эти экспортные, так как речь идет о рынке Индонезии. Из чего можно сделать вывод, что в точно таких же экспортных комплектациях Omoda 5 будет представлен и в России.

Если это предположение верно, то к нам новый кроссовер Chery приедет с двумя двигателями: 1,5 TGI и 1,6 TGDI. Соответственно, первый двигатель входит в базовую комплектацию Comfort, а вторым оснащается автомобиль в исполнении Luxury. Однако различий у них не так-то и много: в «комфорте» отсутствуют различные помощники вождения (в том числе адаптивный круиз-контроль) и нет беспроводной зарядки для смартфона. Учитывая, что новый Техрегламент дает право автопроизводителям выпускать в России авто без ABS, ESP и даже подушек безопасности, на отсутствие в авто беспроводной зарядки вполне можно закрыть глаза.





По слухам, продажи Chery Omoda 5 в России стартуют летом, но в нынешней ситуации вряд ли о чем-то можно говорить с уверенностью, особенно когда речь идет о выводе совершенно новой модели на рынок, рухнувший в апреле почти на 80%.