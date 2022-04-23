Раскрыты доходы Ивлеевой и Собчак за прошлый год

Разведясь с рэпером Элджеем, Ивлеева расширила круг своих интересов и ушла в бизнес. Сначала она запустила собственную линейку чипсов под названием «Коленки Пчелы», на которой она смогла заработать всего 82 тысячи рублей, а потом сняла влог для российских кинотеатров. Он, в свою очередь, принес ей 76 млн рублей.