Раскрыты доходы Ивлеевой и Собчак за прошлый год

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Блогер Настя Ивлеева и журналистка Ксения Собчак за 2021 год стали богаче на несколько миллионов рублей.
Разведясь с рэпером Элджеем, Ивлеева расширила круг своих интересов и ушла в бизнес. Сначала она запустила собственную линейку чипсов под названием «Коленки Пчелы», на которой она смогла заработать всего 82 тысячи рублей, а потом сняла влог для российских кинотеатров. Он, в свою очередь, принес ей 76 млн рублей.
Собчак в 2021 году также не ушла в минус на своих проектах. Впервые со дня основания маркетингового и PR-агентства она получила прибыль, причем в размере 5,7 млн рублей, указано в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ранее компания журналистки терпела убытки почти на 9 млн рублей.
Стоит отметить, что обе девушки на данный момент не находятся в России. При этом Ивлеева заверила своих подписчиков в скором возвращении из Стамбула. Собчак свои планы на визит в Россию не раскрывает.