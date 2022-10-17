Раскрыта тайна рождения короля Великобритании Карла III

Источники сообщают, что супруг Елизаветы II также не присутствовал при родах. Когда королеве делали кесарево сечение, принц Филипп играл в сквош. Таким образом супруг королевы успокаивал себе нервы. После появления наследника на свет, Филипп навестил жену с букетом из алых роз и бутылкой шампанского.