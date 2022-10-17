Раскрыта тайна рождения короля Великобритании Карла III

Король Великобритании Карл III появился на свет с нарушением многовековых традиций. Как сообщает издание «7дней.ру», Елизавета II предпочла рожать без присутствия высокопоставленных чиновников.
Источники сообщают, что супруг Елизаветы II также не присутствовал при родах. Когда королеве делали кесарево сечение, принц Филипп играл в сквош. Таким образом супруг королевы успокаивал себе нервы. После появления наследника на свет, Филипп навестил жену с букетом из алых роз и бутылкой шампанского.
Согласно сложившимся в Великобритании традициям, рождение детей членов монаршей семьи проходит в присутствии высокопоставленных лиц. так, за появлением на свет сына короля Джеймса II наблюдали 42 человека. Отмечается, что в последний раз «традиционные» роды прошли в 1936 году, когда родилась двоюродная сестра Елизаветы II.