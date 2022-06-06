раскрыт полный список «ободранных» российских автомобилей

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Минпромторг раскрыл журналистам полный список упрощённых автомобилей, на производство которых выдали российские власти.





Как сообщают Autonews.ru, в ближайшее время стартует производство по упрощённым техническим требованиям всех версий автомобилей УАЗ, Lada Granta, автобусов ПАЗ и КамАЗов.

Разрешение на на производство упрощенных транспортных средств получили:

основная линейка двухосных и трёхосных транспортных средств и шасси КамАЗ производства ПАО «КАМАЗ»;

вся линейка транспортных средств марки УАЗ производства ООО «УАЗ»;

автобусы ПАЗ 3205, производства ООО «ПАЗ»;

автомобили и шасси ГАЗ 3302 (ГАЗель Бизнес, Соболь) производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»;

автомобили Lada 2190 (Lada Granta) производства АО «АвтоВАЗ».

Точные характеристики каждой из этих моделей пока неизвестны, однако новые правила допускают производство автомобилей без ABS (антиблокировочной системой тормозов), без ESP (системы контроля устойчивости), устанавливать экологичные моторы класса ниже Евро-5 и не устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.