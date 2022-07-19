Раскритиковавший спецоперацию Серебряков не хочет российского образования для своих детей

Раскритиковавший спецоперацию актер Алексей Серебряков рассказал о планах на получение образования своих сыновей, передает «АиФ».
Серебряков отметил, что до сих пор не пришел к решению о будущем учебном заведении для своих детей, однако потенциальными городами для него являются Лондон, Торонто и Нью-Йорк. Артист при этом заявил, что для его сыновей открыт весь мир.
Вместе с тем, Серебряков не стал говорить о варианте обучения в Москве и Петербурге, так как сомневается, что дети смогут сдать ЕГЭ. Свое мнение звезда «Левиафана» аргументировал личным незнанием того, что на данный момент происходит в российской системе образования.
Ранее «Народные Новости» сообщили, что Продюсер Дзюник назвал истинную причину бегства актера Серебрякова в Канаду.