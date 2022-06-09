Раскол в украинской армии: Борис Рожин предсказал реакцию Зеленского на падение боевого духа ВСУ

Практически ежедневно в Сети появляются ролики украинских военных, подтверждающие, что ВСУ устали воевать, истощены, хотят сдаться и вернуться к мирной жизни. Корреспондент «Народных Новостей» поговорил с военным экспертом, автором Telegram-канала Сolonelcassad Борисом Рожиным, чтобы узнать, как в дальнейшем планирует действовать Киев, чтобы попытаться «вернуть» утраченный боевой дух своей армии.
Накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого видны морские пехотинцы 35-й бригады ВСУ, записавшие обращение к «своему руководству». Военные утверждают, что их просто «убивают на передовой». За последнее время, говорят они, бригада понесла серьезные потери: кто-то решил сдаться в плен, а многие просто погибли. Солдаты отмечают, что отказываются дальше воевать.
Настроения внутри ВСУ значительно ухудшились. Об этом говорят и в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Так, советник президентского Офиса Алексей Арестович утверждает, что в рядах национальной армии произошел раскол на тех, кто морально истощен, готов сложить оружие, и тех, кто будет стоять «до последнего».
«Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол, точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца», — сказал Арестович в эфире украинского телевидения.
Как известно, Алексей Арестович — весьма одиозная фигура, нередко позволяющая себе провокационные высказывания. «Народные Новости» связались с военным эксперт Борисом Рожиным, чтобы узнать, какие настроения царят в рядах украинской армии на самом деле, и как киевские власти планируют бороться с «расколом», обозначенным советником Офиса президента.
— В каком моральном состоянии пребывают военнослужащие ВСУ?
— Кто-то деморализован, кто-то готов отступать. Некоторые, наоборот, продолжают сражаться. Это зависит от подразделения, от направления и участка фронта, уровня огневого воздействия. Техника с Запада поставляется и будет поставляться. Очевидно, Киев планирует и дальше мобилизовывать «расходный материал». Они не в состоянии удерживать некоторые участки фронта. Это, с точки зрения украинского командования, рабочие моменты. Понятно, что пропаганда пытается все прикрыть, но с реальной ситуацией на фронте это плохо стыкуется.
— Количество украинских военных, сдающихся в плен, будет расти?
— Уже официально заявили, что даже проиграв битву в Донбассе, Украина все равно будет продолжать воевать за счет того, что собирается дополнительно мобилизовать людей. Соответственно, даже вопрос сдачи в плен личного состава украинской армии не считается чем-то таким, что помешает продолжать конфликт.
За сдачу в плен нет прямого наказания. Сдавшиеся получают статус военнопленного по Женевской конвенции. Были случаи, когда просто расстреливали своих же при попытке сложить оружие, но это, как правило, внесудебные расправы. Они не регламентированы каким-либо законом и являются военным преступлением.
— Несмотря на сокращение численности ВСУ, Запад продолжит наращивать военные поставки?
— При насильственной мобилизации, когда людей просто хватают на улицах, они становятся просто расходным материалом, чтобы можно было заткать дыры в каких-то полках. НАТО готова поставлять новое оружие. Поставки, несомненно, будут расширяться с прицелом на «новобранцев поневоле».
— США и НАТО по-прежнему придерживаются концепции «воевать до последнего украинца»?
— Да, это уже не фигура речи. Давно так сложилось, что любые военные планы, которые реализует Киев, сопряжены с огромными человеческими потерям. Российская армия перемалывает военных ВСУ, которых Украина выставляет. Потери исчисляются десятками тысяч и будут лишь расти.
— В социальных сетях появляется все больше упреков украинских военных, связанных с военными решениями президента Зеленскому. Как на это реагирует Киев?
— Их сажают, некоторые пребывают в СИЗО именно за эти записи, за призывы сложить оружие. В их адрес поступают различные угрозы от командования, потому что они, скажем так, разрушают «благостную картину». Соответственно, тех, кто записывает видео, «навещают» офицеры. Им начинают угрожать. Некоторых разоружают и отправляют в тыл и так далее. Киев пытается замедлить распространение подобных настроений.
— Очень многие мужчины на Украине мобилизованы, женщины вынуждены ждать мужей или выезжать заграницу. Зеленский не боится потерять рейтинг?
— Чего ему бояться? У него огромные счета за границей. Когда это все закончится он, скорее всего, сбежит заграницу. Он — фигура абсолютно не субъектная. Это типичный зицпредседатель (второстепенный персонаж — Прим. ред.), который реализует чужие планы, которые не связаны с Украиной. США не принципиально, будет ли Зеленский и дальше президентом, потому что не он управляет теми процессами, которые происходят на Украине. Был Зеленский, станет кто-нибудь другой, это принципиально не поменяет происходящего.
Здесь наблюдается типичная проблема марионеток, от которых рано или поздно всегда избавляются. Как был с Саакашвили, переставшим быть нужным. Зеленскому предложили британское гражданство, счета за границей — в той же Британии, в Эмиратах.
У украинских элит есть куда отчалить, но понятно, что если обстоятельства изменятся, то их тоже могут ободрать. Речь идет о всей шайке Зеленского. Это такой же расходный материал, предназначенный быть инструментом для разграбления чужих стран. Украинских олигархов и деятелей типа Зеленского используют для ограбления Украины. Запад в этом смысле совсем не меняется.