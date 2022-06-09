Раскол в украинской армии: Борис Рожин предсказал реакцию Зеленского на падение боевого духа ВСУ

— Чего ему бояться? У него огромные счета за границей. Когда это все закончится он, скорее всего, сбежит заграницу. Он — фигура абсолютно не субъектная. Это типичный зицпредседатель (второстепенный персонаж — Прим. ред.), который реализует чужие планы, которые не связаны с Украиной. США не принципиально, будет ли Зеленский и дальше президентом, потому что не он управляет теми процессами, которые происходят на Украине. Был Зеленский, станет кто-нибудь другой, это принципиально не поменяет происходящего.