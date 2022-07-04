Расходы на восстановление Украины оценили в 750 млрд долларов

Украинский премьер-министр рассказал, что источником финансирования восстановления страны после конфликта должны стать средства российских предпринимателей, замороженные на Западе.
«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов», — сказал он.
Чиновник отметил, что некоторые страны уже начали конфискацию заблокированных ранее активов.