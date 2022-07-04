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Расходы на восстановление Украины оценили в 750 млрд долларов

Расходы на восстановление Украины оценили в 750 млрд долларов
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Украинский премьер-министр рассказал, что источником финансирования восстановления страны после конфликта должны стать средства российских предпринимателей, замороженные на Западе.

«Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов», — сказал он.

Чиновник отметил, что некоторые страны уже начали конфискацию заблокированных ранее активов.

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RusNewsToday24
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