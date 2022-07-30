Расходы на умерших питомцев становятся не по карману простым британцам

Многим жителям Великобритании с трудом удается покрывать расходы на погребение и кремацию умерших домашних питомцев, сообщила газета The Guardian.
Причиной стал значительный рост цен в Соединенном королевстве. Издание отмечает, что на сайтах по сбору средств появилось много объявлений с просьбой помочь в покрытии расходов. Так, хозяйка умершей собаки сообщила журналистам, что на кремацию питомца в Великобритании может потребоваться до 250 фунтов.
«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — констатируют авторы материала.
В Соединенном Королевстве с проблемами подорожания жизни столкнулись миллионы домохозяйств. Их расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.