Расходы на умерших питомцев становятся не по карману простым британцам

Причиной стал значительный рост цен в Соединенном королевстве. Издание отмечает, что на сайтах по сбору средств появилось много объявлений с просьбой помочь в покрытии расходов. Так, хозяйка умершей собаки сообщила журналистам, что на кремацию питомца в Великобритании может потребоваться до 250 фунтов.