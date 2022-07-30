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Расходы на умерших питомцев становятся не по карману простым британцам

Расходы на умерших питомцев становятся не по карману простым британцам
pxhere.com/PD

Многим жителям Великобритании с трудом удается покрывать расходы на погребение и кремацию умерших домашних питомцев, сообщила газета The Guardian.

Причиной стал значительный рост цен в Соединенном королевстве. Издание отмечает, что на сайтах по сбору средств появилось много объявлений с просьбой помочь в покрытии расходов. Так, хозяйка умершей собаки сообщила журналистам, что на кремацию питомца в Великобритании может потребоваться до 250 фунтов.

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», — констатируют авторы материала.

В Соединенном Королевстве с проблемами подорожания жизни столкнулись миллионы домохозяйств. Их расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.

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