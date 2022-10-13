Расходы Москвы в ближайшие три года могут перевалить за 4 триллиона рублей

Правительство РФ утвердило законопроект о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», согласно данному документу, ежегодные траты столицы, достигнут от почти 4,2 триллионов до примерно 4,4 триллионов рублей. Дефицит бюджета в 2023 году ожидают на уровне 436,2 миллиардов рублей с дальнейшим сокращением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, а в 2025 году — до 17,5 млрд рублей.
Помимо этого, проект бюджета предусматривает неукоснительное выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и рост поддержки горожан. В будущем году затраты на соцпомощь, медицину, образование, культуру, спорт и прочие факторы социальной среды достигнут половины издержек городского бюджета или 2,1 триллиона рублей.