Расходы Москвы в ближайшие три года могут перевалить за 4 триллиона рублей

Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», согласно данному документу, ежегодные траты столицы, достигнут от почти 4,2 триллионов до примерно 4,4 триллионов рублей. Дефицит бюджета в 2023 году ожидают на уровне 436,2 миллиардов рублей с дальнейшим сокращением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, а в 2025 году — до 17,5 млрд рублей.