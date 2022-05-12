RapNet запретила торговлю российскими алмазами

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Крупнейшая сеть по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке. Об этом передает Rapaport Group.
Ограничения распространяются на все алмазы, которые были получены после 24 февраля этого года. Запрет включает в себя компании, которые хотя бы на 50% принадлежат «санкционным» организациям.
«Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов», — отмечено в сообщении.
При этом авторы заявления отметили, что российская сторона поставляет около 30% мировых алмазов. Введенные санкции могут спровоцировать кризис предложения.
«Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов», — добавили в компании.
Ограничения остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры. Эксперты предполагают, что нехватка природных алмазов может возникнуть перед сезоном отпусков.