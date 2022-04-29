Раненый британский наемник рассказал на допросе Минобороны РФ, как Киев его обманул

Наемник признался, что попал на территорию Украины через Польшу. Хилл отметил, что решение отправиться на фронт он принимал самостоятельно. На границе его встретили и посадили в автобус, рассказав, где он может быть полезен. Наемник пожаловался, что ни он, ни его «коллеги» из «иностранного легиона» не получили обещанную плату.