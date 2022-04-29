Раненый британский наемник рассказал на допросе Минобороны РФ, как Киев его обманул

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Раненый британский наемник Эндрю Хилл рассказал на допросе Минобороны РФ, как его и других «солдат удачи» обманули на Украине, а также дал ценный совет своим согражданам, раздумывающим о поездке на фронт. Соответствующий сюжет показали в эфире программы «60 минут».
Наемник признался, что попал на территорию Украины через Польшу. Хилл отметил, что решение отправиться на фронт он принимал самостоятельно. На границе его встретили и посадили в автобус, рассказав, где он может быть полезен. Наемник пожаловался, что ни он, ни его «коллеги» из «иностранного легиона» не получили обещанную плату.
«Они мне ничего не заплатили. Они обещали, что будут платить, но никто денег не получил», — сказал пленник.
Британец поинтересовался, не грозит ли ему опасность. Его заверили, что он находится в полной безопасности. Также Хилл спросил, когда его экстрадируют в Лондон, на что уже не получил никакого ответа.
В завершение диалога, пленного наемника спросили, есть ли у него какой-то совет тем, кто собирается, как и он, попытать удачу на Украине.
«Им следует очень сильно подумать, их это не касается», — ответил Эндрю Хилл.