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Раненых «азовцев» в Мариуполе лечили по медицинским пособиям, написанным в США. Такие методички обнаружили на базе националистического батальона «Азов»*.
Речь идет о программе США Combat Lifesaver (CLS) — официально утвержденный курс полевой медицины. О том, что на базе «Азова»* находили уставы и методички США, сообщалось ранее.
Предприятие «Азовсталь» стало последним оплотом националистов, все остальные районы Мариуполя освобождены. Под заводом находится расширенная система катакомб, штурм предприятия не проводился из-за того, что там удерживались гражданские лица.
* — против членов батальона возбуждены уголовные дела.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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