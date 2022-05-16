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    Раненых на базе «Азова»* в Мариуполе лечили по американским методичкам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Раненых на базе «Азова»* в Мариуполе лечили по американским методичкам

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    Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

    Раненых «азовцев» в Мариуполе лечили по медицинским пособиям, написанным в США. Такие методички обнаружили на базе националистического батальона «Азов»*.

    Речь идет о программе США Combat Lifesaver (CLS) — официально утвержденный курс полевой медицины. О том, что на базе «Азова»* находили уставы и методички США, сообщалось ранее.

    Предприятие «Азовсталь» стало последним оплотом националистов, все остальные районы Мариуполя освобождены. Под заводом находится расширенная система катакомб, штурм предприятия не проводился из-за того, что там удерживались гражданские лица.

    * — против членов батальона возбуждены уголовные дела.

    • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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