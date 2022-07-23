Ранее судимого бармена из Улан-Удэ задержали за избиение пьяного соседа до смерти

Инцидент произошел рано утром 17 июля в подъезде жилого дома на Сахьяновой улице. Бармен возвращался с работы и столкнулся с пьяным соседом. Между мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Юноша несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове, после чего оставил на лестнице и ушел домой.