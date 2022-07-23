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Ранее судимого бармена из Улан-Удэ задержали за избиение пьяного соседа до смерти

Ранее судимого бармена из Улан-Удэ задержали за избиение пьяного соседа до смерти
pxhere.com

В Улан-Удэ правоохранители задержали ранее судимого 25-летнего бармена. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по обвинению в избиении своего пьяного соседа до смерти. Об этом рассказали в пресс-службе СК Бурятии.

Инцидент произошел рано утром 17 июля в подъезде жилого дома на Сахьяновой улице. Бармен возвращался с работы и столкнулся с пьяным соседом. Между мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Юноша несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове, после чего оставил на лестнице и ушел домой.

Спустя время пострадавшего нашли жильцы дома. Через четыре дня мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Когда правоохранители осматривали место потасовки, то обнаружили следы протектора обуви с кровью, которые вели в квартиру этажом выше. Узнав, что за ним пришли стражи порядка, бармен заперся изнутри, и дверь пришлось вскрывать.

Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Вскоре будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Тем временем в подмосковном Пушкино следователи разбираются в обстоятельствах избиения девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщало РИАМО.

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RusNewsToday24
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