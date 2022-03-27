Рамзан Кадыров опубликовал видео последствий обстрела ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Глава Чечни Рамзан
Кадыров показал видео, на котором видно неразорвавшуюся ракету ВСУ прямо на
проезжей части в жилом квартале. Видео Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам,
украинская армия использует все виды тяжелого вооружения для атаки. При этом
киевские националисты пытаются возложить ответственность за обстрелы на ВС РФ,
отметил он. Кадыров уточнил, что пострадавших нет.
«Простых жителей не
обманешь, ведь они и так знают, кто есть кто» — рассказал чеченский глава.
Ранее Министерство
обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары
наносятся только по военным объектам Украины. Мирному населению со стороны ВС
РФ ничего не угрожает.
загрузка...