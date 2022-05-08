Рамный внедорожник Haval H9 стал самым дорогим китайским автомобилем в России. Популярные Geely Tugella и Chery Tiggo 8 Pro Max – в топ-10 самых дорогих китайских авто

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Ресурс «Китайские автомобили» опубликовал рейтинг самых дорогих авто из Поднебесной на российском рынке. «Антилидером» оказался большой рамный внедорожник Haval H9 со стартовой ценой чуть менее 4 миллионов рублей. В топовой же комплектации автомобиль стоит уже 5,3 миллиона рублей — 218-сильным бензиновым турбомотором, «автоматом», полным приводом и различными внедорожными опциями.



Haval H9

На втором месте топ-10 самых дорогих китайских авто в России — самый мощный «китаец»: Exeed VX с двигателем мощностью 249 л.с. и «роботом». Его цена 4,9 миллиона рублей, и это уже с учетом скидки. На третьем месте рейтинга модель, возглавлявшая предыдущий рейтинг — GAC GN8. За 7-местный минивэн со 190-сильным турбомотором и «автоматом» просят 4,2 миллиона рублей.



Exeed VX



GAC GN8

Далее рейтинг выглядит следующим образом:

4 место. Пикап Great Wall Poer, подорожавший с февраля на 54% — до 4,15 миллиона рублей;

5 место. Купе-кроссовер Geely Tugella за 4 миллиона рублей с 237-сильным двигателем и «автоматом»;

6 место. Кроссовер Exeed TXL со 186-сильным турбомотором 1,6 и «роботом» за 3,9 миллиона рублей;

7 место. Chery Tiggo 8 Pro Max за 3,8 миллиона рублей;

8 место. Большой кроссовер GAC GS8, подорожавший в этом году всего на 20%. За топовую версию просят 3,6 миллиона рублей;

9 место. Haval F7x, который в топе предлагается за 3,5 миллиона рублей;

10 место. Haval F7 за 3,43 миллиона рублей.