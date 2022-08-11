Ракеты SpaceX Falcon Heavy одобрены для запуска сверхсекретных американских спутников

Космические силы США одобрили применение ракет SpaceX Falcon Heavy, оснащенных многоразовыми ускорителями, для запуска сверхсекретных разведывательных спутников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.





Вообще SpaceX и ранее выводило на орбиту американские спутники-шпионы — при помощи ракеты Falcon 9, но ее возможностей недостаточно для вывода на орбиту тяжелых спутников. Одобрение было получено еще в июне, но стало известно об этом только сейчас. Первый запуск Falcon Heavy ожидается в промежутке с октября по декабрь — SpaceX доставит на орбиту спутник Национального разведывательного управления.

Как отмечается, использование Falcon Heavy не только сближает SpaceX c государственным заказчиком (Bloomberg акцентирует внимание на укреплении отношений Илона Маска и Пентагона), но еще и экономит средства федерального бюджета за счет применения многоразовых ускорителей. В Космических силах США уже подсчитали, что использование многоразовых ракет Falcon 9 позволило сэкономить на миссиях по запуску спутников GPS более 64 миллионов долларов.