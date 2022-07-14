Ракеты бьют по храмам и старикам: что ВСУ сделали с Никольским монастырем — эксклюзивные кадры

Военнослужащие и спасатели Донецкой Народной Республики провели сложнейшую операцию по эвакуации стариков, монахинь и инвалидов из Никольского монастыря, находясь под плотным огнем ВСУ. Спецкор «Народных Новостей» показал, как это было.
С весны монастырь в Никольском стал убежищем для сотен местных жителей, послушниц и священнослужителей. Люди прятались от обстрелов, которые ведет украинская армия из Угледара, в глубоких добротных подземных помещениях храма и других зданий монастыря.
Но вести «подземную» жизнь постоянно невозможно, необходимо доставлять продукты, выходить наверх для заправки генераторов, ухода за животными, чтобы тушить пожары после обстрелов.
За время периодов относительного затишья многие смогли уехать, но в доме престарелых оставалось еще много стариков, лежачих больных, пожилых монахинь. В связи с постоянно усиливающимися обстрелами и боевыми действиями всего в паре километров от обители, армия и МЧС ДНР приняли решение эвакуировать остававшихся людей.
К монастырю ведут две дороги: одна через частично разрушенную дамбу, вторая – в прямой видимости с украинских позиций. Для безопасности было решено воспользоваться первой, поэтому для вывоза людей пришлось использовать полноприводные грузовики, а автобусы и машины скорой помощи ждали в отдалении.
Обстрелы со стороны ВСУ начались уже утром, ракеты РСЗО «Град» ложились по зданию главного храма. В стене застряло несколько корпусов реактивных снарядов.
Пока машины военных, которые должны были осуществлять эвакуацию, заезжали на территорию, начался минометный обстрел, а чуть позже к нему подключилась и артиллерия. О погрузке людей в такой обстановке не могло быть и речи.
Несколько часов длился непрерывный огонь, украинские снаряды подожгли два здания монастырского комплекса, и дома в поселке. В районе дамбы загорелось поле. Переезжать и без того сложный участок дороги приходилось в дыму, при плохой видимости.
Военнослужащим все-таки удалось выбрать момент, погрузить людей для эвакуации и провезти их по обстреливаемой дороге. В данный момент более 50 эвакуированных в безопасности, они находятся в тыловых районах республики. Врачи оказывают помощь тем, кто в ней нуждался, остальные смогут разместиться в других монастырях.