Ракету «Союз-2» запустят с Байконура в первой декаде августа. Это будет коммерческий пуск

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил о том, что следующий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур планируется в первой декаде августа.

По словам информатора, ракета выведет на орбиту аппарат в интересах коммерческого иностранного заказчика. Что это будет за аппарат – не сообщается. Ну а следующий пуск «Союза-2» состоится уже в сентябре.

Напомним, еще в начале июня Дмитрий Рогозин сообщил о том, что в России до конца года будет запущено 15–20 ракет со спутниками. Это, конечно, не темпы SpaceX, но для нынешней ситуации тоже вполне неплохо.