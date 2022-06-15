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Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки более 300 районов сосредоточения ВСУ

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки более 300 районов сосредоточения ВСУ
Федеральное агентство новостей

Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по позициям ВСУ и военным объектам на территории Украины.

В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по 43 пунктам управления ВСУ, а также уничтожены 62 огневых позиции артиллерийских подразделений противника.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили еще один украинский штурмовик Су-25, а также уничтожили 12 беспилотников.

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