Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки более 300 районов сосредоточения ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Кроме того, удары были нанесены по 43 пунктам управления ВСУ, а также уничтожены 62 огневых позиции артиллерийских подразделений противника.