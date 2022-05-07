Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

Согласно данным ведомства, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за прошедшие сутки нанесли высокоточные удары по 22 пунктам управления ВСУ. Также были поражены 207 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины.