Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

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Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за прошедшие сутки нанесли высокоточные удары по 22 пунктам управления ВСУ. Также были поражены 207 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины.
Кроме этого, в Донецкой Народной Республике были ликвидированы три склада с украинскими боеприпасами.
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