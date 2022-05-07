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    Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 207 опорных пунктов ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы России продолжают успешно уничтожать военную инфраструктуру украинской армии в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

    Согласно данным ведомства, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за прошедшие сутки нанесли высокоточные удары по 22 пунктам управления ВСУ. Также были поражены 207 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины.

    Кроме этого, в Донецкой Народной Республике были ликвидированы три склада с украинскими боеприпасами.

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