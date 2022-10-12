Ракетные удары повредили энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области

«Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия “прилетов”. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы», — сообщил Резниченко.