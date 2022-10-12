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Ракетные удары повредили энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области

Сеул зафиксировал новый запуск баллистических ракет в КНДР
Global Look Press | Defense Ministry/Keystone Press Agency

Накануне, 11 октября, ракетные удары повредили энергетическую инфраструктуру в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

«Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия “прилетов”. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы», — сообщил Резниченко.

Он подчеркнул, что в области также был введен режим тотальной экономии электроэнергии с целью обеспечения работ больниц, транспорта и иной важной социальной инфраструктуры.

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