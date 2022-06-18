«Ракетные посадки теперь трёхзначные», — Илон Маск показал «лучшее посадочное видео» Falcon 9

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



SpaceX успешно завершила свою очередную миссию, в ходе которой 17 июня из Космического центра Кеннеди была запущена новая группа спутников Starlink на ракете Falcon 9.

«Наше лучшее посадочное видео на сегодняшний день, спасибо Starlink!», — заявил основатель компании Илон Маск, который добавил, что «ракетные посадки теперь трёхзначные».

Эта миссия вошла и историю, потому как стала юбилейной (100-й по счёту). На орбиту было выведено ещё 53 спутника, на сегодняшний день всего группировка Starlink включает более 2300 спутников.

После старта ракета-носитель приземлилась примерно через девять минут на беспилотный корабль, расположенный в Атлантическом океане.



