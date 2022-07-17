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Ракета ВКС РФ «Изделие 305Э» влетела в окно опорного пункта ВСУ

Ракета ВКС РФ «Изделие 305Э» влетела в окно опорного пункта ВСУ
Федеральное агентство новостей

Очередную позицию ВСУ поразили высокоточные ракеты ВКС РФ «Изделие З05Э». Об этом сообщили военкоры «Русской весны».

Они опубликовали в Сети кадры, на которых показано, как ракета прямиков влетает в окно здания, где скрываются украинские националисты. Ранее таким же образом в Днепропетровской области были уничтожены боевики нацбатальона «Торнадо».

В ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине разведка ВС РФ определяет точное местоположение противника, скрывающегося в зданиях социальных объектов: училищах, опустевших школах или детских садах.

Уникальность легкой многоцелевой управляемой ракеты с комбинированной инерциально-спутниковой головкой самонаведения заключается в ее способности точечно поразить заданную цель без ущерба для мирного населения.

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