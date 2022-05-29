Ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сможет стать носителем боевых блоков повышенной мощности, рассказал начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Дмитрий Князев.
В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» он отметил, что у полезной нагрузки новейшей российской МБР будет весьма большой спектр боевого оснащения.
«Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса “Воевода”, в составе “Сармата” будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки», — сообщил Князев.
Первый запуск ракеты в рамках государственных испытаний прошел 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он успешно поразил цель на полигоне на Камчатке.