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Ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности

Ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые боевые блоки большой мощности
Launch of Sarmat missile from Plesetsk space port

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сможет стать носителем боевых блоков повышенной мощности, рассказал начальник четвертого Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России Дмитрий Князев.

В эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» он отметил, что у полезной нагрузки новейшей российской МБР будет весьма большой спектр боевого оснащения.

«Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса “Воевода”, в составе “Сармата” будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки», — сообщил Князев.

Первый запуск ракеты в рамках государственных испытаний прошел 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он успешно поразил цель на полигоне на Камчатке.

ракета Россия сармат
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