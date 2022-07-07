Ракета-носитель Minotaur II+, созданная по заказу ВВС США, взорвалась на испытаниях

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Проводившиеся в интересах Пентагона в штате Калифорния испытания ракеты-носителя Minotaur II+ закончились взрывом спустя несколько секунд после запуска. Об этом сообщила пресс-служба базы ВВС США.





«Ракета Minotaur II+ взорвалась спустя примерно через 11 секунд после запуска. В результате взрыва никто не пострадал, обломки упали в непосредственной близости от стартовой площадки», — говорится в официальном сообщении. Отмечается, что для расследования инцидента уже сформирована специальная комиссия.

Испытания Minotaur II+ призваны помочь в разработке межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая со временем должна прийти на замену баллистическим ракетам типа Minuteman.