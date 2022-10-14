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Рак стал причиной смерти дрессировщицы цирка на Цветном бульваре Анастасии Стыкан-Федотовой

Рак стал причиной смерти дрессировщицы цирка на Цветном бульваре Анастасии Стыкан-Федотовой
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Ушла из жизни подающая надежды дрессировщица лошадей, служившая в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре в Москве Анастасия Стыкан-Федотова. Женщине было 35 лет, сообщили в Telegram-канале Росгорцирка.

По данным источника, ранее Стыкан-Федотовой диагностировали онкологию на поздней стадии, и на протяжении долгого времени артистка проходила лечение. Информация о дате, времени и месте прощания с дрессировщицей будет размещена позднее.

Впервые женщина вышла на арену цирка в семь лет, выступая в группе акробатов вместе с матерью. Затем девочка переключилась на лошадей и их дрессировку, используя нетрадиционные методы и избегая уздечек, седел и шпор.

Анастасия Стыкан-Федотова дрессировщица рак смерть цирк
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