Рак стал причиной смерти дрессировщицы цирка на Цветном бульваре Анастасии Стыкан-Федотовой

Ушла из жизни подающая надежды дрессировщица лошадей, служившая в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре в Москве Анастасия Стыкан-Федотова. Женщине было 35 лет, сообщили в Telegram-канале Росгорцирка.
По данным источника, ранее Стыкан-Федотовой диагностировали онкологию на поздней стадии, и на протяжении долгого времени артистка проходила лечение. Информация о дате, времени и месте прощания с дрессировщицей будет размещена позднее.
Впервые женщина вышла на арену цирка в семь лет, выступая в группе акробатов вместе с матерью. Затем девочка переключилась на лошадей и их дрессировку, используя нетрадиционные методы и избегая уздечек, седел и шпор.