Рафаэль Надаль подтвердил, что станет отцом: “Не думаю, что это повлияет на мою карьеру”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Рафаэль Надаль

Теннисист Рафаэль Надаль подтвердил на пресс-конференции в Пальма-де-Майорка, что он и его жена Мария Перельо ожидают первенца.

Если все будет хорошо, я стану отцом. Не знаю, как от этого изменится моя личная жизнь, потому что у меня еще нет такого опыта. Но не думаю, что это повлияет на мою карьеру,

– приводит его слова издание People.

Рафаэль Надаль с женой

Первым новость о беременности Марии сообщило издание Hola. Надаль признался журналистам, что не торопился объявлять об этом, потому что не любит излишнее внимание к своей персоне.

Обо мне и так часто пишут в прессе из-за моей профессиональной деятельности. Я и мои близкие хотели бы сохранить немного приватности. Ранее теннисист заявлял, что планирует завести детей после завершения спортивной карьеры.

Я бы хотел иметь детей: мальчиков, девочек… Я люблю детей, и я семейный человек. Но реальность такова, что годы проходят. Я бы хотел, чтобы все это появилось у меня, когда это определит моя спортивная жизнь. За детьми нужно смотреть. Не уверен, что разъезды по всему миру круглый год и дети совместимы,

– сказал он в интервью The Sun.

Рафаэль Надаль с женой в 2011 году

Рафаэль Надаль и Мария Перельо связали себя узами брака в октябре 2019 года после 14 лет отношений.

Испанский теннисист 22 раза одерживал победу на турнирах Большого шлема. Кроме того, недавно он в 14-й раз выиграл Roland Garros, став в 36 лет самым возрастным его чемпионом за всю историю.