«Радоваться осталось недолго»: Норкин предупредил украинских беженцев о незавидном будущем в Европе

Когда в студии программы подняли вопрос толерантности в Евросоюзе, Норкин вспомнил граждан Украины. По словам телеведущего, в Финляндии сами же депутаты называют свою страну расистской, а в Дании начали депортировать сирийских беженцев, чтобы освободить места для украинцев. Чтобы успокоить европейцев, которые недовольны миграционной политикой своих стран, по всем телеканалам транслируют утверждение, что выходцы с Украины — «такие же белокожие христиане, как и мы».