Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» высказался о положении, в котором оказались приехавшие в Европу украинские беженцы.
Когда в студии программы подняли вопрос толерантности в Евросоюзе, Норкин вспомнил граждан Украины. По словам телеведущего, в Финляндии сами же депутаты называют свою страну расистской, а в Дании начали депортировать сирийских беженцев, чтобы освободить места для украинцев. Чтобы успокоить европейцев, которые недовольны миграционной политикой своих стран, по всем телеканалам транслируют утверждение, что выходцы с Украины — «такие же белокожие христиане, как и мы».
«Этим украинским христианам с белой кожей радоваться, в общем, остается недолго. Потому что, например, в Болгарии их уже выселяют из гостиниц. В той же самой Польше отменяют льготы», — отметил Норкин.
На фоне притока беженцев с Украины проявились двойные стандарты Запада. Когда «радушные» европейцы выгоняют одних беженцев ради других политически более выгодных, вскрывается главная проблема показной толерантности. Так, в Прибалтике до сих пор существуют ущемленные в правах неграждане, а первыми подозреваемыми у европейской полиции становятся вновь прибывшие.
«Получается, что все разговоры о правах человека – это такая ширма, за которой прячется все что угодно. От того, что в одном случае не обращается внимание на существование неграждан, а в другом случае силы охраны правопорядка всегда будут находить виноватых среди приезжих», — подчеркнул телеведущий, предупредив украинцев об их незавидном будущем в Европе.
Украинских беженцев в преддверии курортного сезона начали массово выселять из отелей Болгарии, Польши, Испании и других стран. В ряде стран Евросоюза, таких как Германия, Швейцария, Чехия и Польша, украинцев лишают льгот и рекомендуют искать работу.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.